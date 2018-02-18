Рятувальники шукають тіло студентки, яка стрибнула з моста Патона Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста

Столичні рятувальники другий день шукають тіло дівчини, яка стрибнула з моста Патона.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Зі слів поліції, дівчина 1999 року стрибнула з моста Патона. Для пошуку залучили водолазів Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у місті Києві, водолазів КМДА, міжрегіональньного центру швидкого реагування міста Ромни та рятувальників мобільного рятувального центру ДСНС України. "17 лютого обстежено 7 тис. кв. м акваторії річки Дніпра, 18 лютого водолазами обстежено 800 тис. кв. м. Водолази обстежують Дніпро від моста Патона до Дарницького моста. Пошукові роботи проводяться протягом світового дня. На даний час пошукові роботи тривають", – повідомляють у ДСНС.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua Нагадаємо, в січні 2018 року 11 військовослужбовців України загинули внаслідок суїциду. Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу України", який передбачає кримінальну відповідальність за схиляння до самогубства.

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