У Запорізькій обл. після зливи підтоплені десятки домоволодінь, - ДержНС
Зазначено, що ввечері 27 липня в Пологівському та Гуляйпільському районах випала місячна норма опадів.
Через негоду – шквальний вітер та сильні грозові дощі – у райцентрі Пологи піднявся рівень стічних вод підтоплено близько 65 приватних будинків, а також п'ятиповерховий житловий будинок, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.
Рятувальники ДержНС з допомогою мотопомп відкачали із затоплених домоволодінь 187 куб. м води. Щодо ситуації на 19:30 п'ятниці підтопленими залишалися 33 будинки – рівень води сягав від 20 до 60 см.
Також, 27 липня шквальний вітер до 22 м/с і сильні зливи пройшли в Гуляйпільському районі, де за одну годину випала місячна норма опадів - 51 мм.
Внаслідок підняття рівня стічних вод були підтоплені 7 приватних будинків м. Гуляйполе, 3 будинки у с. Марфополь і 1 будинок в с. Варварівка.
Нагадаємо, станом на ранок 28 липня через негоду в Україні знеструмлений 141 населений пункт.
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