Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Запорізькій обл. після зливи підтоплені десятки домоволодінь, - ДержНС

Рятувальники також оголосили штормове попередження на суботу по Запорізькій області
У Пологівському та Гуляйпільському районах Запорізької області в результаті сильної зливи та шквал підтоплено близько 100 домоволодінь.
У Запорізькій обл. після зливи підтоплені десятки домоволодінь, - ДержНС Фото: zp.dsns.gov.ua

Зазначено, що ввечері 27 липня в Пологівському та Гуляйпільському районах випала місячна норма опадів.

Через негоду – шквальний вітер та сильні грозові дощі – у райцентрі Пологи піднявся рівень стічних вод підтоплено близько 65 приватних будинків, а також п'ятиповерховий житловий будинок, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. 

Рятувальники ДержНС з допомогою мотопомп відкачали із затоплених домоволодінь 187 куб. м води. Щодо ситуації на 19:30 п'ятниці підтопленими залишалися 33 будинки – рівень води сягав від 20 до 60 см.

Також, 27 липня шквальний вітер до 22 м/с і сильні зливи пройшли в Гуляйпільському районі, де за одну годину випала місячна норма опадів - 51 мм.

Внаслідок підняття рівня стічних вод були підтоплені 7 приватних будинків м. Гуляйполе, 3 будинки у с. Марфополь і 1 будинок в с. Варварівка.

Нагадаємо, станом на ранок 28 липня через негоду в Україні знеструмлений 141 населений пункт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 07 2018 15:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.