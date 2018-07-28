У Запорізькій обл. після зливи підтоплені десятки домоволодінь, - ДержНС

Рятувальники також оголосили штормове попередження на суботу по Запорізькій області

У Пологівському та Гуляйпільському районах Запорізької області в результаті сильної зливи та шквал підтоплено близько 100 домоволодінь.

Зазначено, що ввечері 27 липня в Пологівському та Гуляйпільському районах випала місячна норма опадів.

Через негоду – шквальний вітер та сильні грозові дощі – у райцентрі Пологи піднявся рівень стічних вод підтоплено близько 65 приватних будинків, а також п'ятиповерховий житловий будинок, повідомляє прес-служба Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області.

Рятувальники ДержНС з допомогою мотопомп відкачали із затоплених домоволодінь 187 куб. м води. Щодо ситуації на 19:30 п'ятниці підтопленими залишалися 33 будинки – рівень води сягав від 20 до 60 см.

Також, 27 липня шквальний вітер до 22 м/с і сильні зливи пройшли в Гуляйпільському районі, де за одну годину випала місячна норма опадів - 51 мм.

Внаслідок підняття рівня стічних вод були підтоплені 7 приватних будинків м. Гуляйполе, 3 будинки у с. Марфополь і 1 будинок в с. Варварівка.

Нагадаємо, станом на ранок 28 липня через негоду в Україні знеструмлений 141 населений пункт.