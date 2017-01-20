Рятувальники витягли із накритого лавиною готелю в Італії шістьох людей
Однак десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters з посиланням на представника Пожежної охорони Лука Карі.
Рятувальники на цей момент знайшли у завалах тіла щонайменше двох загиблих.
Раніше з-під снігових завалів дістали живими трьох осіб.
Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.
За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.
Згодом італійські рятувальники знайшли чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини. Рятувальники також повідомили про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.
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