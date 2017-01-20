Рятувальники витягли із накритого лавиною готелю в Італії шістьох людей

У завалах знайшли щонайменше двох загиблих

В італійському готелі Rigopiano, який 18 січня потрапив під снігову лавину, в ході пошуково-рятувальних робіт знайдені живими ще шестеро людей.

Однак десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters з посиланням на представника Пожежної охорони Лука Карі.

Рятувальники на цей момент знайшли у завалах тіла щонайменше двох загиблих.

Раніше з-під снігових завалів дістали живими трьох осіб.

Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.