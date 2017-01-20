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Рятувальники витягли із накритого лавиною готелю в Італії шістьох людей

У завалах знайшли щонайменше двох загиблих
В італійському готелі Rigopiano, який 18 січня потрапив під снігову лавину, в ході пошуково-рятувальних робіт знайдені живими ще шестеро людей.
Рятувальники витягли із накритого лавиною готелю в Італії шістьох людей Фото:bbc.com

Однак десятки людей все ще вважаються зниклими безвісти, повідомляє Reuters з посиланням на представника Пожежної охорони Лука Карі.

Рятувальники на цей момент знайшли у завалах тіла щонайменше двох загиблих.

Раніше з-під снігових завалів дістали живими трьох осіб.

Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.

За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.

Згодом італійські рятувальники знайшли чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини. Рятувальники також повідомили про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.

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20 01 2017 14:21
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