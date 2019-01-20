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Рятувальники закликали затятих рибалок не виходити на кригу

"Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя"
Держслужба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу і застерегти від цього своїх дітей.
Рятувальники закликали затятих рибалок не виходити на кригу Фото: з відкритих джерел

"Затятим рибалкам слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки під час перебування на льоду. З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, ДСНС закликає не виходити на тонку криг", - повідомили у прес-службі ГСЧС.

"Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя", - додали там.

Нагадаємо, що ввечері 19 січня в Карпатах заблукали двоє туристів. У ніч на 20 січня рятувальники їх знайшли - один з них був мертвий.

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20 01 2019 13:55
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