CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержслужба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу і застерегти від цього своїх дітей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники закликали затятих рибалок не виходити на кригу
"Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя"
Фото: з відкритих джерел
"Затятим рибалкам слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки під час перебування на льоду. З метою попередження нещасних випадків на замерзлих річках та озерах, ДСНС закликає не виходити на тонку криг", - повідомили у прес-службі ГСЧС.
"Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя", - додали там.
Нагадаємо, що ввечері 19 січня в Карпатах заблукали двоє туристів. У ніч на 20 січня рятувальники їх знайшли - один з них був мертвий.
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20 01 2019 13:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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