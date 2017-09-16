Рятувальники знайшли останки тіла третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в дитячому таборі "Вікторія"
Про це повідомили в поліції Одеської області.
"Приблизно о 15:50 на місці пожежі було виявлено 3-й фрагмент людського тіла", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.
Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.
Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя - Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".
Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення норм пожежної безпеки.
Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
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