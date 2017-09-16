Рятувальники знайшли останки тіла третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в дитячому таборі "Вікторія"

Таким чином, на пожежі в Одесі загинули троє дітей

Рятувальники знайшли рештки третьої дитини, загиблої внаслідок пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія".

Про це повідомили в поліції Одеської області.

"Приблизно о 15:50 на місці пожежі було виявлено 3-й фрагмент людського тіла", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що повідомлення про пожежу в двоповерховому дерев'яному корпусі оздоровлювального комплексу надійшло в п'ятницю о 23:34. Пожежники прибули через декілька хвилин, але через зворотну тяги вогонь поширився миттєво, і до приїзду рятувальників будівля вже палала.

Через дві години вогонь загасили, він повністю знищив один з корпусів табору.

Під завалами були знайдені тіла двох загиблих дівчаток 8 і 9 років. Третя - Сніжана Арпентій - була оголошена у розшук. Всі вони були вихованками зразкового дитячого хореографічного ансамблю "Адель".

Поліція Одеської області відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Попередня кваліфікація - ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу - порушення норм пожежної безпеки.

Також одеська поліція затримала Петроса Саркісяна, директора дитячого табору "Вікторія". Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.