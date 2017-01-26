Рятувальники знайшли тіла всіх 29 загиблих в результаті сходу лавини на готель в Італії

У момент сходу лавини в готелі перебувало 40 осіб

В Італії пізно увечері 25 січня виявили останні два тіла загиблих в результаті сходу сніжної лавини на готель Rigopiano.

Таким чином, виявлені тіла всіх 29 жертв, повідомляє агентство ANSA.

У момент сходу лавини в готелі перебувало 40 осіб: 12 співробітників і 28 гостей, серед яких 4 дітей.



Фото: ansa.it

Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.