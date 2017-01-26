Рятувальники знайшли тіла всіх 29 загиблих в результаті сходу лавини на готель в Італії
Таким чином, виявлені тіла всіх 29 жертв, повідомляє агентство ANSA.
У момент сходу лавини в готелі перебувало 40 осіб: 12 співробітників і 28 гостей, серед яких 4 дітей.
Фото: ansa.it
Надаємо, в результаті сходу лавини на готель в Італії є безліч загиблих, усього в готелі могли перебувати до 30 осіб.
За інформацією гірничорятувальної служби, в приміщенні готелю могло перебувати 30 осіб. Поки вони значаться як зниклі безвісти.
Згодом італійські рятувальники знайшли чотирьох загиблих внаслідок сходження лавини. Рятувальники також повідомили про те, що вдалося знайти двох людей, які вижили.
В ході пошуково-рятувальних робіт були знайдені живими шестеро людей. Раніше з-під снігових завалів дістали живими трьох осіб.
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