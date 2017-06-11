CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Саудівській Аравії знайшли уламки вертольота, на якому летів принц Мансур бін Мукрін та декілька високопоставлених чиновників провінції Ансур.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рятувальники знайшли уламки вертольота, на якому розбився саудівський принц, - ВІДЕО
Рятувальники продовжують пошуки тих, хто міг вижити
У той же час пошуки тих, хто міг вижити, тривають, передає Saudi Press Agency.
Як повідомляється, аварія сталася, коли принц, який обіймає посаду губернатора Ансура, повертався після огляду прибережних об'єктів в районі міста Абха.
Зв'язок з вертольотом зник в районі заповідника Реда.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Саудівської Аравії розбився вертоліт, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін.
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06 11 2017 07:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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