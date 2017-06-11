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Рятувальники знайшли уламки вертольота, на якому розбився саудівський принц, - ВІДЕО

Рятувальники продовжують пошуки тих, хто міг вижити
У Саудівській Аравії знайшли уламки вертольота, на якому летів принц Мансур бін Мукрін та декілька високопоставлених чиновників провінції Ансур.
Рятувальники знайшли уламки вертольота, на якому розбився саудівський принц, - ВІДЕО

У той же час пошуки тих, хто міг вижити, тривають, передає Saudi Press Agency.

Як повідомляється, аварія сталася, коли принц, який обіймає посаду губернатора Ансура, повертався після огляду прибережних об'єктів в районі міста Абха.

Зв'язок з вертольотом зник в районі заповідника Реда.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на півдні Саудівської Аравії розбився вертоліт, на борту якого перебував принц Мансур бін Мукрін.

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06 11 2017 07:32
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