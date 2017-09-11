Рибалку звільнили з посади голови фінкомітету Ради

Народні депутати підтримали постанову, якою звільнили Сергія Рибалку з посади голови фінансового комітету парламенту.

За відповідне рішення проголосувало 255 народних обранців.

Нагадаємо, сьогодні з відповідною ініціативою на засіданні виступив голова РП Олег Ляшко.

"Щоб не було ніяких політичних підстав для безпідставних обвинувачень та інсинуацій, я прошу голову парламенту розглянути це питання", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, 17 жовтня нардеп повідомив про обшуки та арешти СБУ в компаніях, якими управляє його сім'я.

5 квітня Печерський районний суд Києва заарештував рахунки компанії Снек Експорт (Дніпро), яка належить батьку депутата Верховної Ради Сергія Рибалка. Тоді правоохоронці повідомляли, що слідчі дії проводилися в рамках кримінального провадження за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч.3 ст.212 КК), замаху на привласнення чужого майна в особливо великих розмірах - 110 млн грн (ч.5 ст.191 КК) та службового підроблення (ст.366 КК).

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У квітні 2017 року правоохоронні органи проводили обшуки в офісах корпорації "S. Group", яка належить родичам народного депутата Сергія Рибалка.

12 квітня ГПУ допитала голову парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалка у справі про можливу несплату податків.

23 червня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від фракції "Радикальна партія" Сергій Рибалка володіє підприємством у російському Липецьку, яке виводить в офшори мільйони гривень.

На початку липня Генпрокуратура зняла з Рибалки підозру в несплаті податків.

У жовтні 2016 року стало відомо, що бізнес родини депутата Сергія Рибалки, з якого фінансуються радикали, і сам задіює офшорні юрисдикції, направляючи за кордон частину виручки своїх підприємств.