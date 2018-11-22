РЄ: Україна прогресує у боротьбі з торгівлею людьми, але потрібно зробити більше
Серед здійснених Україною позитивних кроків експерти відзначають подальший розвиток правової та інституційної основи для боротьби з торгівлею людьми, створення спеціалізованих поліцейських підрозділів і призначення спеціалізованих прокурорів для розслідування випадків торгівлі людьми, повідомили у прес-службі Ради Європи, інформує "Європейська правда".
Ці заходи призвели до збільшення утричі кількості розслідувань, порушених за кримінальні злочини, пов'язані з торгівлею людьми в період між 2016 і 2017 роками. Зусилля по підвищенню інформованості та навчання відповідних фахівців призвели до збільшення кількості осіб, які отримали статус жертв.
Ще одним позитивним фактом стало збільшення кількості людей, які постраждали внаслідок торгівлі людьми, й отримали одноразову фінансову допомогу.
Деякі питання, як і раніше, викликають занепокоєння, зазначає GRETA.
GRETA закликає українську владу активізувати зусилля щодо запобігання торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема шляхом найму і навчання достатньої кількості інспекторів праці, посилення нагляду за кадровими агентствами і перегляду законодавчої бази на виявлення будь-яких лазівок, які можуть обмежити захист.
Необхідно зробити більше для запобігання торгівлі дітьми, зокрема дітьми, які перебувають під інституційним наглядом, живуть на вулиці, є "соціальними сиротами", живуть у ромських громадах, живуть без нагляду чи розлучені з родинами через міграцію.
GRETA закликає українську владу визначити в законодавстві період відновлення і роздумів, передбачений в статті 13 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, вжити заходи для забезпечення того, щоб юридичні особи могли нести відповідальність за злочини, пов'язані з торгівлею людьми, та забезпечити дотримання положення Конвенції про звільнення від покарання.
Додамо, понад 200 тис. українців стали жертвами торгівлі людьми за роки незалежності України.
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