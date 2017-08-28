Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Рим заплатив п'ять мільйонів доларів торговцям людьми для зупинки потоку біженців, – The Time

За інформацією ЗМІ, дані збігаються зі скороченням кількості мігрантів на 86%
Італія підозрюється у виплаті п'яти мільйонів доларів лівійським торговцям людьми з метою зупинити потік мігрантів через Середземне море протягом місяця.
Рим заплатив п Фото: siciliafan.it

Про це повідомляє The Time.

Звинувачення висунуті інформаційним агентством Middle East Eye, яке цитує лівійські джерела про те, що такі дані збігаються із 86% скороченням кількості мігрантів, врятованих після мандрівки з Лівії цього місяця, до майже 3000, в порівнянні з більш ніж 21 000 на той же період минулого року.

У доповіді є посилання на європейські спецслужби щодо виплати в розмірі $5 млн. США торговцям людьми.

Також агентство згадало про зустріч між італійськими шпигунами і членами бандформування Анаса Даббаші, яке, як вважається, залучене до торгівлі людьми. Імовірно, зустріч відбувалася в місті Сабрате, на території Лівії, недалеко від Тріполі. Даббаші нібито попросив у італійців також ангар для своєї штаб-квартири.

Нагадаємо, міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі через погрози лівійської берегової охорони, а також перешкод, які створює для активістів організації уряд Італії.

За перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.

Мер італійської Венеції Луїджі Брун'яро заявив, що поліція стрілятиме без попередження в кожного, хто на площі Сан Марко кричатиме "Аллах Акбар".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 08 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

Безвізоманія: купив квитки у Європу, а паспорту не дочекався

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.