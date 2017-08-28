Рим заплатив п'ять мільйонів доларів торговцям людьми для зупинки потоку біженців, – The Time
Про це повідомляє The Time.
Звинувачення висунуті інформаційним агентством Middle East Eye, яке цитує лівійські джерела про те, що такі дані збігаються із 86% скороченням кількості мігрантів, врятованих після мандрівки з Лівії цього місяця, до майже 3000, в порівнянні з більш ніж 21 000 на той же період минулого року.
У доповіді є посилання на європейські спецслужби щодо виплати в розмірі $5 млн. США торговцям людьми.
Також агентство згадало про зустріч між італійськими шпигунами і членами бандформування Анаса Даббаші, яке, як вважається, залучене до торгівлі людьми. Імовірно, зустріч відбувалася в місті Сабрате, на території Лівії, недалеко від Тріполі. Даббаші нібито попросив у італійців також ангар для своєї штаб-квартири.
Нагадаємо, міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі через погрози лівійської берегової охорони, а також перешкод, які створює для активістів організації уряд Італії.
За перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.
Мер італійської Венеції Луїджі Брун'яро заявив, що поліція стрілятиме без попередження в кожного, хто на площі Сан Марко кричатиме "Аллах Акбар".
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