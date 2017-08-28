Рим заплатив п'ять мільйонів доларів торговцям людьми для зупинки потоку біженців, – The Time

За інформацією ЗМІ, дані збігаються зі скороченням кількості мігрантів на 86%

Італія підозрюється у виплаті п'яти мільйонів доларів лівійським торговцям людьми з метою зупинити потік мігрантів через Середземне море протягом місяця.

Про це повідомляє The Time.

Звинувачення висунуті інформаційним агентством Middle East Eye, яке цитує лівійські джерела про те, що такі дані збігаються із 86% скороченням кількості мігрантів, врятованих після мандрівки з Лівії цього місяця, до майже 3000, в порівнянні з більш ніж 21 000 на той же період минулого року.

У доповіді є посилання на європейські спецслужби щодо виплати в розмірі $5 млн. США торговцям людьми.

Також агентство згадало про зустріч між італійськими шпигунами і членами бандформування Анаса Даббаші, яке, як вважається, залучене до торгівлі людьми. Імовірно, зустріч відбувалася в місті Сабрате, на території Лівії, недалеко від Тріполі. Даббаші нібито попросив у італійців також ангар для своєї штаб-квартири.

Нагадаємо, міжнародна організація "Лікарі без кордонів", відома за своєю французькою абревіатурою MSF, оголосила про припинення своєї гуманітарної місії з порятунку мігрантів в Середземному морі через погрози лівійської берегової охорони, а також перешкод, які створює для активістів організації уряд Італії.

За перші шість місяців 2017 року до Європи прибули 116 682 мігрантів та біженців, з яких майже 83% опинилися на узбережжі Італії.

Мер італійської Венеції Луїджі Брун'яро заявив, що поліція стрілятиме без попередження в кожного, хто на площі Сан Марко кричатиме "Аллах Акбар".