Римська декларація є кроком до відновлення єдності ЄС, хоча не відповідає очікуванням усіх, – Шидло
Про це повідомляє РАР.
“Безумовно, Римська декларація не відповідає очікуванням усіх, якщо говорити про далекоглядність й амбіції, які пов'язувалися з нею. Але вона була документом, який був можливим для підписання у даний момент”, – заявила Шидло.
Вона підкреслила, що підписання декларації є “певним чином кроком до відновлення єдності ЄС”.
“Сьогодні нашим обов'язком, усіх тих, хто підписав декларацію, є відновлення Євросоюзу, пошук і відбудова єдності”, – зазначила глава польського уряду, додавши, що цей документ не повинен бути лише “ювілейним”.
Шидло також поінформувала, що в документі було враховано польські пріоритети.
“Це лише перший крок, перед нами – чергові. Побачимо, чи лідери європейських країн можуть, чи ЄС може на базі цієї декларації будувати власну єдність і відновлювати цей європейський проект”, – наголосила глава польського уряду.
Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, голови держав і урядів 27 країн Європейського Союзу на ювілейному саміті в Римі підписали підсумкову декларацію до 60-річчя Римських договорів.
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