Римська декларація є кроком до відновлення єдності ЄС, хоча не відповідає очікуванням усіх, – Шидло

Польські пріоритети, на думку Шидло, в документі було враховано

Глава польського уряду Беата Шидло після підписання Римської декларації заявила, що та є непоганою в нинішніх реаліях, але не відповідає очікуванням усіх країн Союзу.

Про це повідомляє РАР.

“Безумовно, Римська декларація не відповідає очікуванням усіх, якщо говорити про далекоглядність й амбіції, які пов'язувалися з нею. Але вона була документом, який був можливим для підписання у даний момент”, – заявила Шидло.

Вона підкреслила, що підписання декларації є “певним чином кроком до відновлення єдності ЄС”.

“Сьогодні нашим обов'язком, усіх тих, хто підписав декларацію, є відновлення Євросоюзу, пошук і відбудова єдності”, – зазначила глава польського уряду, додавши, що цей документ не повинен бути лише “ювілейним”.

Шидло також поінформувала, що в документі було враховано польські пріоритети.

“Це лише перший крок, перед нами – чергові. Побачимо, чи лідери європейських країн можуть, чи ЄС може на базі цієї декларації будувати власну єдність і відновлювати цей європейський проект”, – наголосила глава польського уряду.

Нагадаємо, сьогодні, 25 березня, голови держав і урядів 27 країн Європейського Союзу на ювілейному саміті в Римі підписали підсумкову декларацію до 60-річчя Римських договорів.