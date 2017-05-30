Римсько-Католицька Церква спростувала слова Мокшицького щодо подій на Донбасі

У РКЦ додали, що Секретаріат "прагне висловити жаль у зв’язку з використанням слів архієпископа, проінтерпретованих незгідно з його намірами, для досягнення короткотермінових політичних цілей"

Секретаріат архієпископа Мєчислава Мокшицького заявляє, що архієпископ ніколи не стверджував, як це йому приписують, нібито події, які відбуваються на Донбасі, у Криму чи будь-де інакше, – це покарання за гріх геноциду, вчиненого представниками української національності проти польського населення Волині в 1943 році.

"В історії Церкви є достатньо прикладів того, що Церква відкидає такого роду інтерпретацію конкретних подій як кари Божої за певні людські вчинки. Таке тлумачення може бути лише предметом приватної думки. Слова митрополита про те, що необхідно виражати жаль і перепрошувати за гріх, потрібно розуміти в релігійному контексті, адже слово «гріх» тільки в цьому контексті функціонує", - йдеться в офіційній заяві Римсько-Католицької Церкви, оприлюдненої на сайті Львівської Архідієцезії РКЦ.

"В останні роки Римсько-Католицька Церква й сам архієпископ Мєчислав Мокшицький неодноразово виступали у стосунках із Апостольським Престолом і на міжнародній арені як прибічники створення умов для розвитку вільної та справедливої України", – наголошено в документі.

У РКЦ додали, що Секретаріат "прагне висловити жаль у зв’язку з використанням слів архієпископа, проінтерпретованих незгідно з його намірами, для досягнення короткотермінових політичних цілей".

Нагадаємо, що львівський митрополит Римо-католицької церкви Мечислав Мокшицький заявив, що війна на Донбасі - це божий знак про те, що українцям потрібно покаятися за Волинську трагедію.

Натомість єпископ Харківсько-Запорізький Станіслав Широкорадюк відповів, що не вважає, що весь народ повинен відповідати за злочини певної групи людей