Рютте: Крах МН17 змінив моє ставлення до ЄС
"Мої думки про Європейський Союз змінилися, коли ми побачили, що таке міжнародна солідарність, і який політичний тиск вона може здійснювати. Ми прийняли рішення вимагати від Росії відзвітувати за її роль в цій драмі", - сказав Рютте, передає Nos.nl.
За його словами, Росія продовжує відкидати докази у справі про катастрофу MH17.
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Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.
Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.
Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.
У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.
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