Рютте: Крах МН17 змінив моє ставлення до ЄС

За його словами, Росія продовжує відкидати докази у справі про катастрофу MH17

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Росія повинна бути визнана відповідальною за крах літака рейсу MH17 Малазійських авіаліній.

"Мої думки про Європейський Союз змінилися, коли ми побачили, що таке міжнародна солідарність, і який політичний тиск вона може здійснювати. Ми прийняли рішення вимагати від Росії відзвітувати за її роль в цій драмі", - сказав Рютте, передає Nos.nl.

За його словами, Росія продовжує відкидати докази у справі про катастрофу MH17.

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Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.