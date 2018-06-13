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Рютте: Крах МН17 змінив моє ставлення до ЄС

За його словами, Росія продовжує відкидати докази у справі про катастрофу MH17
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що Росія повинна бути визнана відповідальною за крах літака рейсу MH17 Малазійських авіаліній.
Рютте: Крах МН17 змінив моє ставлення до ЄС Марк Рютте. Фото: Reuters

"Мої думки про Європейський Союз змінилися, коли ми побачили, що таке міжнародна солідарність, і який політичний тиск вона може здійснювати. Ми прийняли рішення вимагати від Росії відзвітувати за її роль в цій драмі", - сказав Рютте, передає Nos.nl.

За його словами, Росія продовжує відкидати докази у справі про катастрофу MH17.

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Нагадаємо, міжнародна слідча група офіційно звинуватила російських військовослужбовців у катастрофі літака Malaysia Airlines, збитого у Донецькій області 17 липня 2014 року.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що комплекс "Бук", з якого збили малайзійський "Боїнг" під Донецьком, належав російській 53-й зенітній ракетній бригаді ППО, що базується у Курську.

Малайзійський Boeing, на борту якого перебували 298 осіб, був збитий над Донбасом 17 липня 2014 року. Усі пасажири і члени екіпажу загинули.

У 2016 році міжнародна слідча група опублікувала попередні результати розслідування. Згідно з ними, літак був збитий з землі з установки "Бук" з території, підконтрольної сепаратистам. Привезли його в Україну з Росії, заявили слідчі.

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13 06 2018 15:56
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