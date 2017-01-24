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Рютте попросив виїхати мігрантів, яким не подобається уклад життя в Нідерландах

Прем'єр заявив, що деякі мігранти утискають геїв і ображають жінок у коротких спідницях
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про необхідність захищати цінності країни від мігрантів, які відмовляються інтегруватися в суспільство або поводяться антисоціально.
Рютте попросив виїхати мігрантів, яким не подобається уклад життя в Нідерландах Mark Rutte. Фото: selftrade.co.uk

Рютте запропонував їм "бути нормальними або виїхати", йдеться на сайті Народної партії за свободу і демократію.

"Якщо ви живете в країні, уклад життя в якій вас дратує, ви повинні виїхати", - заявив політик.

Зокрема, у передвиборчому зверненні Рютте говориться, що деякі мігранти ображають геїв та жінок у коротких спідницях.

У свою чергу DW зазначає, що метою цього виступу Рютте, ймовірно, є бажання зміцнити позиції перед парламентськими виборами в Нідерландах, які заплановані на 15 березня 2017 року. З допомогою такого звернення Рютте спробував отримати голоси прихильників правої Партії свободи Герта Вілдерса.

Вілдерс звинуватив Рютте у лицемірстві, заявивши, що спочатку прем'єр проводив політику відкритих дверей, а тепер намагається підняти рейтинг випадами на адресу мігрантів.

Нагадаємо, що раніше Рютте заявив, що Нідерланди можуть ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною та ЄС тільки після 15 березня, коли відбудуться вибори.

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24 01 2017 13:32
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