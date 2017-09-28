БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИРизик дефолту України в 2019 році знято завдяки розміщенню єврооблігацій, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ризик дефолту України в 2019 році знято, - Данилюк
За рахунок розміщення облігацій Мінфіну вдалося знизити боргове навантаження на найближчі роки
Олександр Данилюк. Фото: president.gov.ua
"Дивіться, я професійний міністр фінансів. І як міністр фінансів можу сказати: повернення на зовнішні ринки позик зняло ризик дефолту в 2019 році", - повідомив міністр під час круглого столу, інфогрмує LB.ua.
Нагадаємо, кошти від розміщення суверенних єврооблігацій на 3 мільярди доларів з терміном обігу до 2032 року в сумі 1,32 мільярди доларів зараховані на рахунок Державного казначейства України.
Решта 1,68 млрд доларів, отриманих за рахунок розміщення облігацій, були спрямовані на викуп старих бондів з погашенням у 2019 і 2020 роках.
Раніше, Україна виплатила відсотковий дохід на суму 505 мільйонів доларів за випущеними у 2015 році в рамках боргової операції єврооблігаціями.
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