Ризик дефолту України в 2019 році знято, - Данилюк

Ризик дефолту України в 2019 році знято завдяки розміщенню єврооблігацій, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Дивіться, я професійний міністр фінансів. І як міністр фінансів можу сказати: повернення на зовнішні ринки позик зняло ризик дефолту в 2019 році", - повідомив міністр під час круглого столу, інфогрмує LB.ua.

Нагадаємо, кошти від розміщення суверенних єврооблігацій на 3 мільярди доларів з терміном обігу до 2032 року в сумі 1,32 мільярди доларів зараховані на рахунок Державного казначейства України.

Решта 1,68 млрд доларів, отриманих за рахунок розміщення облігацій, були спрямовані на викуп старих бондів з погашенням у 2019 і 2020 роках.

Раніше, Україна виплатила відсотковий дохід на суму 505 мільйонів доларів за випущеними у 2015 році в рамках боргової операції єврооблігаціями.