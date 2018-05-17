Розслідування справи про смертельну стрілянину в Княжичах завершено, - ГПУ
Розслідування справи завершено в четвер. Матеріали надані підозрюваним і їм захисникам для ознайомлення. Після ознайомлення зі справою матеріали будуть направлені до суду, - повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган, інформують "Українські новини".
У справі проходить 5 підозрюваних.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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