С14 напали на Вітренко біля суду, - ВІДЕО

Учасники націоналістичного руху С14 вчинили напад на представників Прогресивної соціалістичної партії України Наталію Вітренко та Володимира Марченка біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва.

"Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх "безкарно" кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14", - йдеться на сторінці руху у Facebook.

Нагадаємо, що в четвер, 19 квітня, активісти ультраправих організацій "Традиції і порядок" та С14 провели власний рейд – шукали водіїв забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".