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С14 напали на Вітренко біля суду, - ВІДЕО

Націоналісти облили представників партії невідомою речовиною
Учасники націоналістичного руху С14 вчинили напад на представників Прогресивної соціалістичної партії України Наталію Вітренко та Володимира Марченка біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва.
С14 напали на Вітренко біля суду, - ВІДЕО Фото: скріншот

"Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх "безкарно" кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14", - йдеться на сторінці руху у Facebook.

Нагадаємо, що в четвер, 19 квітня, активісти ультраправих організацій "Традиції і порядок" та С14 провели власний рейд – шукали водіїв забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".

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26 04 2018 16:57
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