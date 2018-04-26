CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчасники націоналістичного руху С14 вчинили напад на представників Прогресивної соціалістичної партії України Наталію Вітренко та Володимира Марченка біля будівлі Окружного адміністративного суду Києва.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
С14 напали на Вітренко біля суду, - ВІДЕО
Націоналісти облили представників партії невідомою речовиною
Фото: скріншот
"Комуністи на чолі з Вітренко прийшли судитись в Окружний адмінсуд. Їм не подобається, що їх "безкарно" кошмарять патріоти і не дають махати червоними ганчірками. За це отримали привітик від С14", - йдеться на сторінці руху у Facebook.
Нагадаємо, що в четвер, 19 квітня, активісти ультраправих організацій "Традиції і порядок" та С14 провели власний рейд – шукали водіїв забороненого російського сервісу "Яндекс.Таксі".
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