С14 заблокувала дороги на Лук'янівці

Активісти заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів

Учасники праворадикальної організації С14 заблокували декілька доріг на Лук'янівці в Києві.

Спочатку С14 повідомила, що під Шевченківським РУВС на вулиці Герцена 9 її представники заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів.

Згодом з'явилося повідомлення про блокування кількох доріг.

"Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг", - повідомляється на Facebook-сторінці організації.

Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.