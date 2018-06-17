CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУчасники праворадикальної організації С14 заблокували декілька доріг на Лук'янівці в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
С14 заблокувала дороги на Лук'янівці
Активісти заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів
Фото: facebook.com/c14.news.reserve
Спочатку С14 повідомила, що під Шевченківським РУВС на вулиці Герцена 9 її представники заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів.
Згодом з'явилося повідомлення про блокування кількох доріг.
"Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг", - повідомляється на Facebook-сторінці організації.
Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.
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