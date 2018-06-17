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С14 заблокувала дороги на Лук'янівці

Активісти заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів
Учасники праворадикальної організації С14 заблокували декілька доріг на Лук'янівці в Києві.
С14 заблокувала дороги на Лук Фото: facebook.com/c14.news.reserve

Спочатку С14 повідомила, що під Шевченківським РУВС на вулиці Герцена 9 її представники заблокували дорогу з вимогою звільнити затриманих рано вранці націоналістів.

Згодом з'явилося повідомлення про блокування кількох доріг.

"Вимагаємо приїзду найвищого керівництва МВС, яке сьогодні віддало наказ розігнати силою мирний мітинг", -  повідомляється на Facebook-сторінці організації. 

Раніше як повідомляв iPress.ua, сталося дві сутички між правоохоронцями та представниками націоналістичної організації С14.

 
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17 06 2018 11:57
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