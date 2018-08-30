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С14 запалили фаєри біля суду у Львові

Інцидент стався ще 17 серпня
30 серпня у Львові суд обиратиме запобіжний захід підозрюваному в нападі на поліцейського.
С14 запалили фаєри біля суду у Львові Фото: facebook.com/c14

Біля будівлі суду зібралися члени С14, які вимагають звільнити підозрюваного.

"Суд по Марку "Майору" ще не розпочався, а тут вже гаряче! Підтягуйтесь. "Майора" сьогодні треба вирвати на волю! Соборна площа, 7", - повідомляється на Facebook-сторінці організації.

Нагадаємо, що у Львові арештували чоловіка, який ножем поранив поліцейського під час затримання за графіті. За фактом поранення правоохоронця відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Водночас лідер руху С14 Євген Карась повідомив, що графітчики  малювали трафаретні написи "Хто замовив Катю Гандзюк?" і не знали, що до них під'їхали поліцейські, оскільки на авто не було пізнавальних знаків, а правоохоронці були не в уніформі.

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30 08 2018 12:36
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