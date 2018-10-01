Саакашвілі допитали у справі розстрілів на Майдані
Про це він сам повідомив у Facebook у середу.
"Вчора я провів дві години на допиті в прокуратурі, у справі розстрілів на Майдані, у зв'язку з "фактами", наведеними в передачі на італійському каналі друга Путіна Берлусконі, про те, що я наказав "грузинським снайперам" розстрілювати людей", – написав Саакашвілі.
За його словами, "слідчі були дуже доброзичливі та професійні".
"Але я думаю, вся система працює вхолосту. Дві головних справи тієї епохи – отруєння Віктора Ющенка і розстріли Майдану досі не розслідувані, тобто у владі в Україні досі є люди, яким не вигідно розслідування цих справ", – зазначив політик.
"Найкращою відповіддю на російську пропаганду було б не заперечення наведених Москвою і її сателітами звинувачень, а притягнення до відповідальності всіх винних. А поки, вчора я втратив дві дорогоцінні години на белетристику, а сьогодні з ранку ще два допити", – заявив Саакашвілі.
"Дякую, Петре Олексійовичу, що думаєте, чим би мене зайняти, а ще щось ви давно не піднімали по тривозі о 3 годині ранку "Альфу" і не відправляли їх мене будити. Так можна і переспати, і розслабитися. Так хочеться гострих відчуттів!", – додав він.
Сьогодні Саакашвілі допитають у Службі безпеки України, повідомив його адвокат Руслан Чорнолуцький.
Адвокат також розповів, що 29 січня 2018 року Касаційний суд в складі Верховного суду України почне розгляд справи за позовом Саакашвілі до президента Петра Порошенка. Він стосуватиметься незаконності указу про позбавлення екс-президента Грузії українського громадянства.
Нагадаємо, Тбіліській міський суд визнав винним Міхеїла Саакашвілі у справі Сандро Гіргвліані і заочно засудив його на три роки позбавлення волі.
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