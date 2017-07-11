Саакашвілі ініціює марш у неділю в центрі Києва
"Я пропоную в неділю провести марш за прийняття закону про Антикорупційний суд та про імпічмент президента, зібратися на Михайлівській площі і нашою ходою підтримати цю вимогу", - повідомив на сьогоднішньому мітингу на площі Конституції, інформує "Інтерфакс-Україна".
Також він запропонував почати процес "народного імпічменту" 3 грудня у тому разі, якщо влада не прийме зазначені закони.
"Якщо вони нічого не приймають, тоді народ України сам вирішить, кому оголошувати імпічмент, кого звільнити і коли провести нові вибори", - додав Саакашвілі.
Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
Ініціаторами акції є представники "Руху Нових сил" екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі і ряду інших політичних сил і рухів. У перші дні акції правопорядок в місцях її проведення охороняли в посиленому режимі поліцейські і бійці Нацгвардії. Число учасників протесту скоротилося від декількох тисяч на початку до декількох сотень на даний час. Кілька разів між протестуючими і силовиками виникали конфлікти, в цілому внаслідок зіткнень постраждали кілька людей.
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