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Саакашвілі ініціює марш у неділю в центрі Києва

Він пропонує зібратися на Михайлівській площі
Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської облдержадміністрації ініціює марш у центрі Києва в неділю, 12 листопада.
Саакашвілі ініціює марш у неділю в центрі Києва Фото: РИА "Новости"

"Я пропоную в неділю провести марш за прийняття закону про Антикорупційний суд та про імпічмент президента, зібратися на Михайлівській площі і нашою ходою підтримати цю вимогу", - повідомив на сьогоднішньому мітингу на площі Конституції, інформує "Інтерфакс-Україна".

Також він запропонував почати процес "народного імпічменту" 3 грудня у тому разі, якщо влада не прийме зазначені закони.

"Якщо вони нічого не приймають, тоді народ України сам вирішить, кому оголошувати імпічмент, кого звільнити і коли провести нові вибори", - додав Саакашвілі.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Ініціаторами акції є представники "Руху Нових сил" екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі і ряду інших політичних сил і рухів. У перші дні акції правопорядок в місцях її проведення охороняли в посиленому режимі поліцейські і бійці Нацгвардії. Число учасників протесту скоротилося від декількох тисяч на початку до декількох сотень на даний час. Кілька разів між протестуючими і силовиками виникали конфлікти, в цілому внаслідок зіткнень постраждали кілька людей.

 

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07 11 2017 20:56
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