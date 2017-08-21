Саакашвілі каже, що має декілька пропозицій громадянства
Саакашвілі у відеозверненні, оприлюдненому в Facebook 21 серпня, стверджує, що все ж має намір повертатися в Україну.
"Як ви знаєте, я вирішив повертатися на 10 вересня в Україну. Багато хто мені не радять цього робити. У мене є пропозиції про громадянство від декількох європейських країн. Без справи і доходів, напевно, я тут не залишуся", - зазначив екс-президент.
Раніше Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".
Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.
Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
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