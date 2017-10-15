Саакашвілі каже, що його соратника не впускають в Україну за рішенням СБУ

Політик пригрозив, що СБУ доведеться пояснити свої дії на відкритих судових слуханнях відразу після зміни влади в Україні

Депутата грузинського парламенту, прихильника Михайла Саакашвілі Кобу Накопія не пустили в Україну за рішенням Служби безпеки.

"З'ясувалося, депутата Накопія не пускають за рішенням СБУ. Відколи це депутат, який завжди завзято виступав на підтримку України, перетворився для СБУ на загрозу національній безпеці країни, керівникам СБУ доведеться пояснити на відкритих судових слуханнях відразу після зміни влади в Україні", - написав Саакашвілі у Facebook.

"Мені, наприклад, здається, що Демчина, Коваленко, Кононенко та інші керівники СБУ самі є п'ятою колоною, а відсутність реакції керівника служби Грицака теж наводить на нехороші думки", - додав політик.

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" затримали та не впускають в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія.

За словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Речник ДПС Олег Слободян заявив, що Держприкордонслужба не пустила в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія, виконуючи доручення правоохоронного органу, проте не уточнюється якого саме.

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".