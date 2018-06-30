Саакашвілі має намір повернутися до Грузії

Він заявив, що не збирається балотуватися ані в президенти Грузії, ані в президенти України

Екс-президент Грузії, екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі, який зараз живе в Нідерландах, збирається повернутися до Грузії до президентських виборів цієї осені.

"Я повернуся, я думаю, до президентських виборів цієї осені, які Іванішвілі, я впевнений, програє", - сказав Саакашвілі в ефірі каналу RTVI.

"Я повернуся до Грузії. Якби вони думали, що вони мене зможуть затримати і утримати, вони б давно вже мене забрали з України. Вони не можуть мене затримати, тому що у нас реально дуже потужна підтримка", - додав він.

Президент України Петро Порошенко "умовляв" грузинську владу забрати Саакашвілі до грузинської в'язниці, заявив Саакашвілі.

"Порошенко їх умовляв забрати мене до грузинської в'язниці. А грузини лягли кістками, Іванішвілі, що не хотіли мене забирати. Про що це говорить? Що вони мене бояться", - зазначив екс-президент.

Нагадаємо, Тбіліський міський суд визнав колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі винним у справі 2005 року про побиття депутата Валерія Гелашвілі.