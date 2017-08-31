Саакашвілі має право бути захищеним державою, - Наливайченко

Він роз'яснив, що правоохоронні органи, включно з державною прикордонною службою ,мають діяти згідно закону. А там чітко прописано про захист прав і свобод громадян України

Лідер руху "Справедливість" Валентин Наливайченко підтримав Михайла Саакашвілі і заявив про його українське громадянство.

"Хай почує нас кожен український громадянин! Ми захищаємо зараз вас, ваше право на громадянство, не на анкету, не на сфальшований підпис, не на полуп’яних прокурорів, а на право, щоб ви були захищені державою. Це громадянство вам належить і належить за Конституцією. Ми не дамо в інтересах російських спецслужб, спецслужб агресора – позбавляти громадянства наших громадян, на прикладі громадянина України Міхеїла Саакашвілі", - наголосив Валентин Наливайченко.

"Я простягнув руку допомоги Михайлу Саакашвілі, бо вважаю рішення про позбавлення його громадянства - незаконним. Справжня та справедлива держава має притягати і захищати своїх громадян, а не проганяти і переслідувати. Ніхто не може позбавити людину громадянства без її присутності в країні і без можливості захиститися в суді.Громадянство – це постійний стійкий зв’язок держави зі своїми з громадянами, де б вони не знаходилися", - написав політик у своєму Facebook.

Наливайченко зауважив, що в міжнародному праві існує процедура, як треба вчиняти по відношенню до осіб, які втратили паспорт.

"Відкриваю найбільшу таємницю для кожного прикордонника: будь-який український громадянин, який з’являється на українському кордоні, без паспорту, український прикордонник зобов’язаний пропустити його в рідну державу. Більше того, сприяти аби він зв’язався з родичами, навіть якщо в нього грошей немає дістатися до найближчого автобуса. Це "величезна таємниця", яка на сьогодні вже не є таємницею", - підкреслив голова руху "Справедливість".