Саакашвілі на CNN: Трамп має підстави говорити про втручання України у вибори у США
Про це він заявив в інтерв'ю американському каналу CNN, передає Голос Америки.
"Президент Трамп, наприклад, сказав щось про Україну. Ми в Україні цінуємо підтримку народу України з боку США. Ми воюємо з росіянами. Світ має віддати українцям належне за їх героїчний спротив, але з іншого боку президент Трамп мав рацію. Мають місце брудні ігри, розпочаті деякими українськими олігархічними колами", - заявив Саакашвілі, коментуючи нещодавню заяву президента США, але був обірваний наступним запитанням ведучої.
Саакашвілі також заявив що його нинішні проблеми в Україні зумовлені його опозицією до влади олігархів та корупції.
"Мене позбавили громадянства з тих самих причин, через які я отримав проблеми із Путіним: я виступив проти його олігархічного, корумпованого режиму", - підкреслив екс-президент Грузії.
Саакашвілі наголосив, що є патріотом України, а громадянство України прийняв від Порошенка, тому що вважав того "також відданим реформам".
"Проблема у тому, що лідери України обрали шлях, подібний до загального у регіоні - олігархи, корупція, захоплення ресурсів, придушення демократії. І через це я став одним із його провідних опонентів. Позбавивши мене, абсолютно протизаконно мого громадянства, з порушенням Конституції України та міжнародних законів, він по суті намагається позбутись одного із провідних опонентів", - заявив він.
"Але мене надихає бурхлива реакція в Україні, підтримка з боку громадянського суспільства та інших опозиційних груп, моєї власної партії, яка швидко зростає в Україні", - сказав екс-губернатор Одеської області.
Нагадаємо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.
В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.
За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".
Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.
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