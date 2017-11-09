Саакашвілі на кордоні скоїв злочин, - Порошенко

Порошенка прикордонники вчинили правильно не застосувавши зброю, хоча мали на це право

Президент Петро Порошенко заявив, що прорив екс-президента Міхеіла Саакашвілі і його соратників є злочином і не потребує політичних оцінок.

"Як на мою думку, цей інцидент не потребує жодних політичних коментарів. Виключно ми маємо коментувати і будемо коментувати в правовому полі", - повідомив Петро Порошенко.

"26 липня я видав указ, яким припинив громадянство пана Саакашвілі на підставі подання органу центральної виконавчої влади Державної міграційної служби, де були чітко передані в адміністрацію президента перевірені ними факти фальсифікації і подання недостовірної інформації при отриманні громадянства", - сказав Порошенко, додавши, що він як президент не міг прийняти іншого рішення.

За його словами Саакашвілі міг оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді.

"Я безумовно виконаю будь-яке рішення суду. Не подобається рішення українських судів є Європейський суд з прав людини. Це правова площина. Пройшло більше півтора місяці. Ніхто до суду не подавав, ні представники, ні направили відповідне звернення поштою", - сказав Порошенко.

"Замість цього скоєно злочин, бо є конституційний принцип недоторканості державного кордону. Це питання національної безпеки держави. І мені байдуже хто порушує держаний кордон: чи бойовики на сході, чи політикани на заході. Має бути чітка правова юридична відповідальність", - додав він.

За словами Порошенка прикордонники вчинили правильно не застосувавши зброю, хоча мали на це право.

"Не дали розбурхати конфлікт в середині країни, чого ці політикани добивалися. Зараз, на моє переконання, це (прорив Саакашвілі – ред.) справа правоохоронних органів і вони почали діяти. Залишимо політику політикам, злочини – правоохоронцям, прокуратурі, суду", - сказав Порошенко.

"Я сподіваюся що цей пан (Саакашвілі – ред.) буде так само із таким же завзяттям буде пробиватися в Грузію як і він намагався потрапити в Україну", - сказав президент.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.

Генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеіла Саакашвілі, який сьогодні прорвався через держкордон, знищують державу.