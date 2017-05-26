Саакашвілі не подав до Мін'юсту згоду на використання його імені в назві партії

Міністерство юстиції готове зареєструвати зміну назви партії Саакашвілі як тільки отримає визначений законом пакет документів.

"Міністерство юстиції України сповідує принципи повної прозорості й виключного дотримання букви закону в своїй діяльності. Ми завжди відкриті до діалогу й повністю відкидаємо можливість здійснення будь-яких кроків, які можуть бути розцінені як засіб політичного впливу. У зв’язку з цим ми офіційно заявляємо, що всі звинувачення щодо небажання представниками Мін’юсту зареєструвати зміну назви політичної партії Михайла Саакашвілі є безпідставними. Міністерство юстиції готове у найкоротші терміни зареєструвати зміни до установчих документів політичної партії "Рух нових сил" за умови подання представниками цієї політичної сили повного пакету документів, відповідно до вимог чинного законодавства", - йдеться у заяві Мін'юсту.

"Ми наголошуємо, що станом на сьогоднішній день жодних документів для перейменування цієї політичної сили в Міністерстві юстиції немає. Пакет документів, який представники цієї партії подавали раніше, був повернутий заявникові відповідно до вимог статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", пункту 6 розділу V Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, а також на підставі висновку щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про Партію, що містяться у відповідному реєстрі", - повідомляють у міністерстві.

"Норми чинного законодавства містять пряму норму, яка вимагає у разі використання у назві партії імені будь-якої людини, отримання від цієї людини нотаріально посвідченої згоди на це. Ми пропонуємо керівництву партії "Рух Нових сил", якщо у них є бажання провести перереєстрацію та змінити назву своєї політичної сили, подати до Мін’юсту відповідні документи і згоду Михайла Саакашвілі на використання його імені у назві політичної сили. Якщо такі документи будуть подані, ми невідкладно проведемо реєстраційні дії. Хочемо зазначити, що Мін’юст ніколи не ухилявся від виконання своїх функцій, у тому числі й у сфері реєстрації політичних партій чи внесення змін до їхніх установчих документів", - нагадали у Мін'юсті.

У відомсті зазначили, що за останні три роки Міністерством юстиції було зареєстровано та відповідно почало функціонувати більше політичних партій, ніж за попередні 10 років - 159 політичних сил.

"Двері Мін’юсту завжди відкриті для представників усіх політичних сил, які хочуть отримати гарантовані державою сервіси. Ми закликаємо всі політичні сили займатися реальною політичною діяльністю, спрямованою на захист інтересів громадян, а не шукати штучні приводи для піару. А оцінку їхній діяльності дадуть українські громадяни", - підсумували в міністерстві.