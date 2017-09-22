Саакашвілі не з'явився на судове засідання
Сам Саакашвілі на судове засідання не прийшов, а його інтереси представляють адвокати. Натомість він сьогодні планує відвідати Черкаси, пише "ВВС Україна".
Перше засідання у цій справі пройшло 18 вересня.
Проте розгляд тоді перенесли на 22 вересня.
Суд у справі Саакашвілі перенесли на 22 вересня
На засіданні 22 вересня суд заслуховує свідків та переглядає відео подій на пункті пропуску "Шегині" 10 вересня.
За звинуваченням у незаконному перетині кордону пану Саакашвілі загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або адміністративний арешт на 15 діб.
Раніше Саакашвілі заявив, що не може оскаржити наказ про позбавлення громадянства, тому що в нього немає ніяких документів.
Нагадаємо, що генеральний прокурор Юрій Луценко вважає, що борючись за владу прихильники Міхеїла Саакашвілі, який 10 вересня прорвався через держкордон, знищують державу.
Луценко також звинуватив депутата від "Блоку Петра Порошенка" Мустафу Найєма у допомозі Саакашвілі при перетині кордону.
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