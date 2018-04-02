Саакашвілі обіцяє представити альтернативний уряд і кандидатів у президенти
"До 18 лютого ми вам представимо альтернативний уряд і десяток нових кандидатів у президенти, з яких ви повинні вибрати", – цитує слова Саакашвілі "Українська Правда".
На сайті "Руху нових сил" також будуть опубліковані адреси депутатів, які, на думку політика, повинні голосувати за відставку президента Петра Порошенка.
"Ми опублікуємо фотографії будинків та адреси депутатів, які повинні голосувати за відставку Порошенка. Сформуємо групи і поїдемо до них додому. Будемо наступати мирно", – заявив Саакашвілі.
"Ми розповімо, чого ми від них хочемо. Ми хочемо одного – прибрати цих від влади мирно і самим піти після цього", – додав політик.
Фото: facebook.com/pg/SaakashviliMikheil
Під час віче Саакашвілі зачитав список українських військових, які загинули в січні цього року.
"Поки наші воїни гинули за свою батьківщину, головнокомандувач України Петро Порошенко розслаблявся на Мальдівських островах і викидав сотні тисяч доларів в безодню індійського океану. Плював він на наших солдатів, плював він на Україну", – заявив лідер "Руху нових сил".
Він також звинуватив у некомпетентності прем'єра Володимира Гройсмана.
"Хто може бути гірше, ніж Гройсман, який не закінчив навіть середньої школи? Невже не можна знайти прем'єр-міністра з вищою освітою?", – зазначив він.
Саакашвілі також пообіцяв, що, якщо Порошенко піде з посади президента, пенсії подвояться вже в перші два місяці.
"Як тільки Порошенко забереться, пенсія подвоїться в перші два місяці при збереженні курсу національної валюти. А до кінця року вона зросте втричі. А в цілому за одну каденцію нормальної влади вона може збільшитися в 7-8 разів. Я це робив, я не якийсь там популіст і казкар", – заявив він.
Нагадаємо, в Києві сьогодні відбувся "марш за імпічмент", який напередодні анонсував лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі.
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