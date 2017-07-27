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Саакашвілі оскаржить позбавлення його громадянства

Подати апеляцію можна буде після отримання паперової версії рішення
Захист Міхеіла Саакашвілі оскаржить позбавлення його українського громадянства.
Саакашвілі оскаржить позбавлення його громадянства Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP

Про це заявив на мітингу прихильників політика у Києві адвокат Павло Богомазов, повідомляє "Українська правда".

Після візиту до Генеральної прокуратури він сказав, що нічого нового там не сказали.

"Ми почули, що ГПУ просто зізналися, що закон використали", – заявив адвокат.

"Щоб не складати руки, ми йдемо до адмінсуду, щоб оскаржити рішення про позбавлення Міхеіла Саакашвілі громадянства", – додав Богомазов.

Подати апеляцію можна буде після отримання паперової версії рішення.

Депутат Юрій Дерев'янко, який теж прийшов на Майдан Незалежності, сказав, що зустрічався з генпрокурором Юрієм Луценком – і той повідомив, що жодних нових справ проти Саакашвілі немає, а йдеться про дві старі екстрадиційних справи.

"Це агонія режиму Порошенка. Ми прийшли сюди сказати ні замаху на наші права і свободи", – заявив нардеп.

Нагадаємо, сьогодні Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

В свою чергу, Саакашвілі назвав себе учасником трьох революцій в Україні і наголосив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

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27 07 2017 15:36
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