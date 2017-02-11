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Саакашвілі оскаржив у суді відмову ДМС давати йому статус біженця

Саакашвілі наполягає, що це рішення Міграційної служби є "необґрунтованим і протиправним"
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі оскаржив у суді відмову Державної міграційної служби давати йому статус біженця.
Саакашвілі оскаржив у суді відмову ДМС давати йому статус біженця Фото: interfax.com.ua

"Захист Михайла Саакашвілі оскаржив в суді вчорашнє рішення ДМС в Київській області "Про відмову М. Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання особою, яка потребує додаткового захисту", - повідомляє Саакашвілі у Facebook.

Саакашвілі наполягає, що це рішення Міграційної служби є "необґрунтованим і протиправним" і порушує його права на отримання в Україні додаткового захисту від можливої незаконної екстрадиції до Грузії.


Фото: facebook.com/SaakashviliMikheil

За його словами, адвокати у четвер подали відповідний позов до Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

Окрім того, Саакашвілі отримав документи від Адміністрації Президента про позбавлення його громадянства України.

У середу, 1 листопада, Державна міграційна служба відмовила лідеру "Руху нових сил", колишньому президенту Грузії, екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

Додамо, що влада Грузії очікує від України конкретних кроків з екстрадиції Саакашвілі.

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02 11 2017 15:36
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