Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі отримав документи про позбавлення громадянства

Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України.
Саакашвілі отримав документи про позбавлення громадянства Фото: Reuters

Про це екс-голова Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії заявив біля будівлі Державної міграційної служби у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення Петра Порошенка в суді.

"Я йду в суд сьогодні чи завтра. Нарешті ми отримали документи від  Адміністрації президента з питань громадянства. І ми будемо оскаржувати позбавлення мене громадянства", – заявив політик.

Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2017 15:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.