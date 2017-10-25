ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі отримав документи про позбавлення громадянства
Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення
Фото: Reuters
Про це екс-голова Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії заявив біля будівлі Державної міграційної служби у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення Петра Порошенка в суді.
"Я йду в суд сьогодні чи завтра. Нарешті ми отримали документи від Адміністрації президента з питань громадянства. І ми будемо оскаржувати позбавлення мене громадянства", – заявив політик.
Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.
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