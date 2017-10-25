Саакашвілі отримав документи про позбавлення громадянства Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення

Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі отримав документи від Адміністрації президента про позбавлення його громадянства України.

Фото: Reuters

Про це екс-голова Одеської облдержадміністрації та екс-президент Грузії заявив біля будівлі Державної міграційної служби у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Тепер Саакашвілі планує оскаржити рішення Петра Порошенка в суді. "Я йду в суд сьогодні чи завтра. Нарешті ми отримали документи від Адміністрації президента з питань громадянства. І ми будемо оскаржувати позбавлення мене громадянства", – заявив політик. Нагадаємо, Державна міграційна служба відмовилася надавати екс-голові Одеської ОДА Михеїлу Саакашвілі політичний притулок в Україні.

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