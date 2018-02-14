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Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи

Екс-президент Грузії отримав право на проживання і роботу в ЄС
Лідер партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи.
Саакашвілі отримав у Нідерландах посвідчення особи Фото: ukrinform.ua

"Сьогодні в Амстердамі, вперше за останній час, у мене з'явився справжній документ, що засвідчує мою особу. Відразу після прибуття в Нідерланди мені вручили посвідчення особи, що дає право на проживання і роботу в Євросоюзі, вся процедура зайняла всього декілька хвилин. Але я як ніколи рішуче налаштований повернути своє українське громадянство", - написав Саакашвілі у Facebook.

Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.

Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.

Як відомо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Додамо, що сам Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.

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