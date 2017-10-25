Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі переночував під Радою у наметі, - ВІДЕО

У наметах я жив вперше, коли жив в Одесі, а зараз це вдруге. Перший раз ми побудували дорогу, а цього разу ми повинні побудувати українську державу", – заявив Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі провів ніч у наметі під стінами Верховної Ради в Києві, де вже восьмий день триває акція "Велика політична реформа".
Саакашвілі переночував під Радою у наметі, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Це той же намет, яким я користувався, коли ми змусили уряд надати гроші на трасу Одеса – Рені", – сказав він вранці телеканалу "NewsOne".

"У наметах я жив вперше, коли жив в Одесі, а зараз це вдруге. Перший раз ми побудували дорогу, а цього разу ми повинні побудувати українську державу", – заявив Саакашвілі.

"Я ніколи не чекав, що буду тут колись жити в наметі. Для мене це новий етап боротьби –мирний, спокійний і дуже впевнений", – підкреслив екс-президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації.

За словами Саакашвілі, о 19:00 в середу, 25 жовтня, на площі Конституції відбудеться лекція, в якій і він візьме участь.

"Ми будемо говорити про зміну системи і як готувати Україну до того періоду, коли олігархів не буде при владі. Тому тут ми створимо такий купол альтернативних ідей", – сказав він.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.
 


 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 10 2017 09:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.