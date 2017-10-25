Саакашвілі переночував під Радою у наметі, - ВІДЕО
"Це той же намет, яким я користувався, коли ми змусили уряд надати гроші на трасу Одеса – Рені", – сказав він вранці телеканалу "NewsOne".
"У наметах я жив вперше, коли жив в Одесі, а зараз це вдруге. Перший раз ми побудували дорогу, а цього разу ми повинні побудувати українську державу", – заявив Саакашвілі.
"Я ніколи не чекав, що буду тут колись жити в наметі. Для мене це новий етап боротьби –мирний, спокійний і дуже впевнений", – підкреслив екс-президент Грузії і екс-голова Одеської облдержадміністрації.
За словами Саакашвілі, о 19:00 в середу, 25 жовтня, на площі Конституції відбудеться лекція, в якій і він візьме участь.
"Ми будемо говорити про зміну системи і як готувати Україну до того періоду, коли олігархів не буде при владі. Тому тут ми створимо такий купол альтернативних ідей", – сказав він.
Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.
24 жовтня лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заявив, що переміщується на площу під Радою до протестуючих і закликав лідерів опозиції приєднатися до нього.
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