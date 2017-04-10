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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Саакашвілі перетнув кордон Польщі по "загубленому" українському закордонному паспорту

Така відповідь в Держприкордонслужбу надійшла від польської сторони
Державна служба заявляє, що колишній президент Грузії, лідер політичної партії "Рух нових сил" Михайло Саакашвілі перетнув кордон Польщі з Україною по закордонному паспорту громадянина України, який у базі Інтерполу значився як загублений.
Саакашвілі перетнув кордон Польщі по "загубленому" українському закордонному паспорту Фото: EPA/UPG

Про це в ході засідання комітету Верховної Ради з правоохоронної діяльності повідомив заступник голови Держприкордонслужби Василь Серватюк, передають "Українські Новини".

Серватюк повідомив, що така відповідь в Держприкордонслужбу надійшла від польської сторони.

Запит до Польщі торкався питання, за якими документами Саакашвілі проходив митні процедури.

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

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04 10 2017 18:16
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