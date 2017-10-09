Саакашвілі перетнув український кордон, – ВІДЕО Прихильники Саакашвілі прорвали кордон з правоохоронців, щоб провести його в Україну

Міхеіл Саакашвілі вже на українській стороні. Натовп виніс його через кордон.

Фото: pravda.com.ua

Кордон прикордонників прорвали прихильники Саакашвілі, які буквально внесли його на український бік кордону. Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі збирався перетнути кордон в пункті Краковець пішки, потім вирішив сісти на потяг Перемишль-Київ, але потяг не випустили з вокзалу. Тоді Саакашвілі заявив, що знову іде в Краковець, але поїхав в Шегині. Однак польські прикордонники повідомили, що пункт пропуску працювати не буде, оскільки Україна закрила кордон.

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