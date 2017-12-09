Саакашвілі підписав протокол про незаконний перетин кордону

У партії "Рух нових сил" заявили, що протокол про адміністративне порушення під час перетину кордону їхньому лідеру Саакашвілі намагаються вручити з порушеннями

Лідер партії "Рух нових сил", екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі у вівторок, 12 вересня, біля львівського готелю "Леополіс" у присутності журналістів ознайомлюється з адміністративним протоколом про незаконний перетин кордону.

Перед цим народний депутат (позафракційний) Юрій Дерев’янко повідомив, що всі процедури щодо вручення протоколу відбуватимуться публічно, у присутності представників ЗМІ. Він також повідомив, що адвокати ставитимуть представникам Держприкордонслужби необхідні запитання.

У свою чергу Саакашвілі заявив, що він із великою повагою ставиться до українських прикордонників.

Нині відбувається процедура ознайомлення Саакашвілі з протоколом про незаконний перетин ним кордону. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", біля готелю перебуває Саакашвілі зі своїми адвокатами і нардепом Дерев’янком, а також представники прикордонслужби, які почали зачитувати протокол.

За словами Дерев’янка, це тривала процедура, яка може зайняти близько години. Саакашвілі стверджує, що протокол мали вручити протягом трьох годин після перетину кордону.

"Все дуже просто. Якби вони принесли цей протокол протягом трьох годин, коли ми перетнули кордон... вони не можуть сказати, що я десь переховувався. Я був на головній площі Львова разом із тисячами львів'ян, то я б узяв без питань цей протокол. Але те, що зараз вони приносять, - це порушення закону", - сказав Саакашвілі.

У свою чергу Дерев’янко заявив: "Ми фіксуємо публічно перше порушення, яке стосується того, що згідно з Кодексом про адміністративні правопорушення Державна прикордонна служба не вручила протягом трьох годин, а зараз намагається вручити протокол через два дні, який складений не в присутності особи, яка, на їхню думку, начебто порушила державний кордон".

У партії "Рух нових сил" заявили, що протокол про адміністративне порушення під час перетину кордону їхньому лідеру Саакашвілі намагаються вручити з порушеннями.

"Згідно з інструкціями, такий протокол вони мали вручити протягом трьох годин від моменту, коли, на їхню думку, було здійснено правопорушення. А зараз іде вже третя доба", - розповіла прес-секретар партії Мар'яна Поштар.

При цьому вона додала, що посадові особи, які прийшли ознайомити Саакашвілі з протоколом, не можуть входити до приміщення, де він проживає.

На уточнювальне запитання, чи випливає із цього, що в партії вважають, що протокол намагаються вручити з порушеннями, Поштар зазначила: "Так, із порушеннями".

Як інформує "24 Канал", Саакашвілі таки поставив під цим протоколом свій підпис.

Як повідомляв iPress.ua, прикордонники та поліцейські прийшли до готелю у Львові, де зупинився екс-президент Укразії Міхеіл Саакашвілі.