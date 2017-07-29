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Саакашвілі планує звернутись до Євросуду з прав людини через відібране громадянство

Однак спочатку екс-чиновник піде до адмінсуду
Екс-глава Одеської області Міхеїл Саакашвілі заявив, що має намір оскаржити рішення позбавлення його українського громадянства в Європейському суді з прав людини.
Саакашвілі планує звернутись до Євросуду з прав людини через відібране громадянство Міхеїл Саакашвілі

На запитання в якому суді Саакашвілі планував оскаржувати рішення української влади, екс-губернатор зазначив, що спочатку звернеться до адміністративного суду.

"Якщо в адміністративному суді не вийде, тоді підемо в Страсбург", - розповів Саакашвілі в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Щодо офіційної причини позбавлення його громадянства, на думку Саакашвілі то заява АП виглядає несерйозно.

"Говорити про юридичні причини взагалі смішно. Чому? Щоб відповісти на юридичні причини, потрібен юридичний процес - його взагалі не було", - сказав політик.

Нагадаємо, 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

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