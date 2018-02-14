Саакашвілі подав до суду через видворення до Польщі
Прес-служба суду повідомила, що він просить визнати незаконними дії Державної міграційної служби, Державної прикордонної служби та Міністерства внутрішніх справ 12 лютого 2018 року, які призвели до його вислання за кордон. Також він просить зобов'язати ДМС скасувати рішення про реадмісію, - інформує LB.ua.
Нагадаємо, 12 лютого, лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.
У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство. Адвокати Саакашвілі оскаржать його видворення в Польщу.
Розслідування кримінальних проваджень щодо лідера "Руху нових сил", Міхеіла Саакашвілі, відкритих в Україні, триватиме і після його реадмісії.
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