Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Саакашвілі поїхав у Чернівці

Саакашвілі вночі залишив Львів
Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі виїхав зі Львова до Чернівців.
Саакашвілі поїхав у Чернівці Михайло Саакашвілі. Фото: dyvys.in

"Сьогодні о 18:00 Міхеїл буде в Чернівцях на центральній площі", - повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж "Українській правді".

Коли і на чому поїхав Саакашвілі, Чиж не уточнила.

Раніше повідомляли, що екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі серед ночі виїхав із готелю Леополіс у Львові в невідомому напрямку.

Зазначимо, Саакашвілі заявляв про намір поїхати в тур містами України, зокрема, він планує відвідати Рівне, Дніпро та Київ.

Нагадаємо, що лідер партії "Рух нових сил", екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі у вівторок, 12 вересня, біля львівського готелю "Леополіс" у присутності журналістів ознайомився з адміністративним протоколом про незаконний перетин кордону та підписав його.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 09 2017 09:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.