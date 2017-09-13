Саакашвілі поїхав у Чернівці
"Сьогодні о 18:00 Міхеїл буде в Чернівцях на центральній площі", - повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж "Українській правді".
Коли і на чому поїхав Саакашвілі, Чиж не уточнила.
Раніше повідомляли, що екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі серед ночі виїхав із готелю Леополіс у Львові в невідомому напрямку.
Зазначимо, Саакашвілі заявляв про намір поїхати в тур містами України, зокрема, він планує відвідати Рівне, Дніпро та Київ.
Нагадаємо, що лідер партії "Рух нових сил", екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі у вівторок, 12 вересня, біля львівського готелю "Леополіс" у присутності журналістів ознайомився з адміністративним протоколом про незаконний перетин кордону та підписав його.
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