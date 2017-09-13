Саакашвілі поїхав у Чернівці

Лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі виїхав зі Львова до Чернівців.

"Сьогодні о 18:00 Міхеїл буде в Чернівцях на центральній площі", - повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж "Українській правді".

Коли і на чому поїхав Саакашвілі, Чиж не уточнила.

Раніше повідомляли, що екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі серед ночі виїхав із готелю Леополіс у Львові в невідомому напрямку.

Зазначимо, Саакашвілі заявляв про намір поїхати в тур містами України, зокрема, він планує відвідати Рівне, Дніпро та Київ.