Саакашвілі попросив політичного притулку в Україні
"Звернення про надання громадянину додаткового захисту і політичного притулку - це, по суті, одне і те ж. Просто в побуті частіше використовують поняття "політичний притулок", - заявив його адвокат Маркіян Галабала, інформують Українські новини.
При цьому, чим обгрунтовано прохання політика про захист, не уточнюється.
У той же час Державна міграційна служба України, за словами юриста, на прохання Саакашвілі поки не відповіла.
Нгадаємо, прокуратура Грузії направила українським колегам черговий запит про екстрадицію екс-президента і екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.
10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Як відомо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.
Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків