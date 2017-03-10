Саакашвілі попросив політичного притулку в Україні

Чим обгрунтовано прохання Саакашвілі про захист, не повідомляється

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської області Міхеїл Саакашвілі подав прохання про надання йому політичного притулку в Україні.

"Звернення про надання громадянину додаткового захисту і політичного притулку - це, по суті, одне і те ж. Просто в побуті частіше використовують поняття "політичний притулок", - заявив його адвокат Маркіян Галабала, інформують Українські новини.

При цьому, чим обгрунтовано прохання політика про захист, не уточнюється.

У той же час Державна міграційна служба України, за словами юриста, на прохання Саакашвілі поки не відповіла.

Нгадаємо, прокуратура Грузії направила українським колегам черговий запит про екстрадицію екс-президента і екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.