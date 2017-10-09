Саакашвілі повертатиметься в Україну разом з сім'єю

Екс-голова Одеської області Міхеїл Саакашвілі буде перетинати кордон з дружиною і сином.

Про це заявив політик у коментарі журналістам у Жешуві. Його також супроводжуватимуть євродепутати, зокрема Яцек Саріуш-Вольський, польський дипломат, колишній віце-президент Європарламенту.

"Ми поїдемо і там побачимо. Моя мета - повернутися в Україну. Я не повинен опускати руки", - заявив політик, інформує "Громадське".

На питання журналіста "Громадського", чи є у нього план дій, якщо його не пустять в Україну, Саакашвілі відповів: "Немає ніяких планів".

Зазначимо, екс-губернатор Одещини перебуває в Жешуві, за даними джерел "Української правди" там він зустрівся з лідером "Батьківщини" Юлією Тимошенко. На ній також були присутні Дмитро Добродомов, Віктор Чумак, Новак та інші. Зокрема, обговорювали перспективи перетину кордону.

Нагадаємо, сьогодні, 10 вересня, Саакашвілі планує приїхати до України, орієнтовно він прибуде на пункт пропуску Краківець о 14.00.

Вчора, 9 вересня, правоохоронці затримали колону, яка їхала зустрічати з Польщі Міхеіла Саакашвілі. Сьогодні прикордонники заборонили народним депутатам від "Самопомочі" Тарасу Пастуху, Роману Семенусі, Ірині Подоляк та громадському активісту Івану Слободяну зустрічати екс-губернатора Одещини, через що політики відправились до Польщі.

Нагадаємо, 27 липня Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України. Саакашвілі, в свою чергу, заявив, що у нього тільки одне громадянство - українське та пообіцяв повернутись в Україну.