Саакашвілі повідомив, коли приїде до Києва
Про це він заявив в ході виступу в Чернівцях 13 вересня, повідомляє РБК-Україна.
За його словами, до цього він проїде з туром по Україні.
Він також заявив, що через кілька тижнів "нас буде набагато більше".
Раніше 13 вересня Львівський суд на два місяці заарештував одного з учасників сутичок з правоохоронцями під час незаконного перетину кордону Міхеїлом Саакашвілі 10 вересня. Тоді 10 прикордонників і 11 поліцейських отримали різні травми.
Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
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