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Саакашвілі повідомив про намір звільнити Україну від "молдавських і донецьких олігархів"

Окрім того, за словами Саакашвілі, його боїться чинний президент Грузії
Міхеіл Саакашвілі заявив, що до його найближчих планів входить звільнення України від "молдавських і донецьких олігархів".
Саакашвілі повідомив про намір звільнити Україну від "молдавських і донецьких олігархів" Фото: interfax.com.ua

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Раніше в суботу пранкер Олексій Столяров (Лексус) розповів, що зателефонував голові МВС Грузії Георгію Мгебрішвілі, представившись головою МЗС України Арсеном Аваковим.

"Розповіли, що в Україну прибуває Саакашвілі і ми готові видати його Тбілісі", – сказав Столяров.

За його словами, Мгебрішвілі відповів йому, щоб Саакашвілі не висилали до Грузії.

МВС Грузії згодом спростувало можливість подібної розмови.

"Взагалі несерйозні твердження про те, що глави МВС двох країн незахищенною телефонною мережею обговорювали б державно значимі питання", – заявили у відомстві.

Саакашвілі, коментуючи ці повідомлення, зазначив, що президент Грузії Бідзіна Іванішвілі "боїться" його приїзду до Грузії, адже "грузинський народ, у якого вже досить матеріалу для порівняння мого правління з олігархічним гнітом, вийде на вулиці і змете їх, як тільки я з'явлюся в Тбілісі".

"Але у мене є найближчі плани, пов'язані з Україною і зі звільненням її від молдавських і донецьких олігархів", – написав Саакашвілі.

Нагадаємо, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства, після чого той неодноразово заявляв про плани повернутися в Україну.

Саакашвілі висловив бажання взяти участь у судовому процесі з оскарження позбавлення його українського громадянства.

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс закликає українську владу дати колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі можливість відстояти в суді право на громадянство України.

Президент України Петро Порошенко відмовився давати будь-які коментарі щодо позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі.

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13 08 2017 22:00
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