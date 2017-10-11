Саакашвілі повідомив про затримання сина в аеропорту Бориспіль

Увечері в п’ятницю, 10 листопада, в міжнародному аеропорту Бориспіль затримали сина колишнього очільника Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі разом з охороною, повідомив сам політик.

"Дві години тому в аеропорту Бориспіль затримали мого 11-річного сина і співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжував", - сказав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, співробітник служби держохорони знаходиться в офіційному відрядженні. У обох немає проблем з документами.

Саакашвілі додав, що затриманих тримають в окремій кімнаті без пояснення причин.

Нагадаємо, що позбавлений українського громадянства Михайло Саакашвілі заявив, що отримав від міграційний служби України документ, який дозволяє йому легальне перебування на території країни.