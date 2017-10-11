ПОЛІТИКА НОВИНИУвечері в п’ятницю, 10 листопада, в міжнародному аеропорту Бориспіль затримали сина колишнього очільника Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі разом з охороною, повідомив сам політик.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі повідомив про затримання сина в аеропорту Бориспіль
Сина затримали без пояснення причин
Фото: EPA/UPG
"Дві години тому в аеропорту Бориспіль затримали мого 11-річного сина і співробітника грузинської служби державної охорони, який його супроводжував", - сказав Саакашвілі на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, співробітник служби держохорони знаходиться в офіційному відрядженні. У обох немає проблем з документами.
Саакашвілі додав, що затриманих тримають в окремій кімнаті без пояснення причин.
Нагадаємо, що позбавлений українського громадянства Михайло Саакашвілі заявив, що отримав від міграційний служби України документ, який дозволяє йому легальне перебування на території країни.
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10 11 2017 20:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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