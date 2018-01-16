Саакашвілі повторно відмовився надати зразки голосу
Правоохоронці, як і вимагає процедура, намагалися отримати дозвіл політика на взяття зразків його голосу. Це потрібно аби підтвердити чи спростувати, що на плівках Генпрокуратури у розмові з олігархом-втікачем Сергієм Курченком, звучить голос Саакашвілі.
Про допит в СБУ розповів адвокат Євген Чорнолуцький, повідомляє Українська правда.
Захисник Саакашвілі пояснив, що його підзахисний не хоче надавати зразки голосу, оскільки експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ вже завершена.
Окрім того, за словами адвоката, вони "виявили в постанові про відібрання зразків голосу багато помилок".
Нагадаємо, що 5 грудня на спеціальному брифінгу генпрокурор Юрій Луценко оприлюднив запис розмови Міхеїла Саакашвілі із олігархом-втікачем Сергієм Курченком.
Луценко заявив, що у слідства є дані про передачу Сергієм Курченком людям Міхеїла Саакашвілі 500 тисяч доларів. Курченко нібито вирішив спонсорувати лідера "Руху нових сил" в обмін на повернення активів, які втратив після втечі в Москву.
Експертиза науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ підтверджує аутентичність голосів на зафіксованих розмовах між Міхеілом Саакашвілі та Сергієм Курченком.
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