Саакашвілі повторює шлях Савченко, - народний депутат
Про це написав народний депутат Олександр Дроздик на своїй сторінці у Facebook, коментуючи виступ екс-голови Одеської ОДА на каналі ZIK, інформує прес-служба "Народного фронту".
За його словами, Саакашвілі сам визнав, що готовий на замовлення брати участь у інформаційних війнах, виголошувати те, про що йому накажуть зацікавлені особи.
"Після відставки з Одеси Міхеіл Саакашвілі зізнався, що був учасником дискредитаційноі кампанії проти Яценюка і його уряду. Саакашвілі розповів, що діяв так, бо "його попросили". Хто цього разу "попросив" безпринципного політика робити чергові безглузді заяви на каналі ZIK, - думаю, скоро побачимо. Саакашвілі спочатку обслуговує своїх господарів, а потім сам зізнається у цьому", - заявив Дроздик.
Він назвав таку поведінку екс-губернатора політичною проституцією.
"Як це не сумно, але історія Саакашвілі сильно нагадує історію з Надією Савченко. Спочатку було багато сподівань і авансів до обох, а потім виявилося, що це "пустишки" і банальні шкідники", - резюмував народний депутат.
Нагадаємо, що народний депутат Надія Савченко у понеділок дасть прес-конференцію, на якій представить свою громадську платформу РУНА.
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