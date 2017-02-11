ПОЛІТИКА НОВИНИЛідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заперечує зв’язок із грузином Мегісом Кардавою, якого нібито затримали в Україні з підробленим паспортом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Саакашвілі про Кардаву: Знаю про його існування тільки з преси
Екс-губернатор Одещини запевняє, що "точно ніколи не зустрічав" його
Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP
"Цього "найближчого соратника" я точно ніколи не зустрічав і знаю про його існування тільки з преси", – написав він у Facebook.
Напередодні "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ повідомив, що колишнього керівника військової поліції міністерства оброни Грузії Мегіса Кардаву затримали при в`їзді в Україну з підробленим паспортом і планують екстрадувати.
Кардаву, якого розшукує Інтерпол, бо у Грузії його звинувачують у вбивствах, тортурах ув`язнених та організації таємного стеження за політичними опонентами, ЗМІ також називали близьким до Саакашвілі.
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