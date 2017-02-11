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Саакашвілі про Кардаву: Знаю про його існування тільки з преси

Екс-губернатор Одещини запевняє, що "точно ніколи не зустрічав" його
Лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі заперечує зв’язок із грузином Мегісом Кардавою, якого нібито затримали в Україні з підробленим паспортом.
Саакашвілі про Кардаву: Знаю про його існування тільки з преси Міхеїл Саакашвілі. Фото: AP

"Цього "найближчого соратника" я точно ніколи не зустрічав і знаю про його існування тільки з преси", – написав він у Facebook.

Напередодні "Інтерфакс-Україна" з посиланням на грузинські ЗМІ повідомив, що колишнього керівника військової поліції міністерства оброни Грузії Мегіса Кардаву затримали при в`їзді в Україну з підробленим паспортом і планують екстрадувати.

Кардаву, якого розшукує Інтерпол, бо у Грузії його звинувачують у вбивствах, тортурах ув`язнених та організації таємного стеження за політичними опонентами, ЗМІ також називали близьким до Саакашвілі.

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02 11 2017 11:17
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