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Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС

Адвокат політика каже, що ніякої екстрадиції після цього оголошення не буде
Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив лідеру "Руху нових сил" Міхеілу Саакашвілі у позовних вимогах до державної міграційної служби у визнанні його біженцем.
Саакашвілі програв суд за позовом до ДМС Михайло Саакашвілі. Фото: dyvys.in

Таке рішення оголосила суддя Тетяна Скочок 3 січня після судового засідання. За її словами, рішення можна оскаржити у встановленому законом порядку, повідомляє "Українська правда".

Саакашвілі просив суд  визнати протиправною і незаконною бездіяльність ДМС щодо розгляду скарги і повідомлення про відмову в оформленні документів для вирішення питання про визнання його біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту.

Адвокат лідера "Руху нових сил" Руслан Чорнолуцький заявив, що у його підзахисного є місяць для оскарження цього рішення.

"Хочу зазначити, що ніякої екстрадиції після цього оголошення  не буде. У нас є 30 днів для оскарження рішення і ми ним скористаємося. Поки триває судовий процес, Міхеіла Саакашвілі ніхто відправити до Грузії не може, це протиправно", - сказав захисник.

Він зазначив, що Грузія вже втретє направила до України запит на екстрадиційну перевірку Саакашвілі і тому ДМС має надати особливий статус для захисту саме від екстрадиції його підзахисного до Грузії.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Додамо, що Саакашвілі заявив, що у нього є пропозиції про надання громадянства від декількох європейських країн, але він має намір відстоювати свої права в Україні.

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